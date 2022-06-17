إعتصام لموظفي القطاع العام أمام سرايا طرابلس

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أمام سرايا طرابلس، نفذ موظفو القطاع العام إعتصامًا بمشاركة حراك متقاعدي قوى الأمن الداخلي.وقطع المعتصمون الطريق عند مدخل السرايا، قبل أن يفتحوها مع نهاية التحرك.وأكدوا أن لا حل للوصول إلى إدارة فاعلة ومنتجة تساهم في إنقاذ البلد إلا عبر تصحيح الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وربطها بمؤشر غلاء المعيشة ونسب التضخم، وتصحيح الخلل الذي لحق بالأجراء والمتعاقدين والمياومين وتحسين التقديمات الإجتماعية الصحية والإستشفائية في تعاونية موظفي الدولة وتأمين بدل نقل عبارة عن نصف تنكة بنزين.وهدد متقاعدو قوى الأمن الداخلي بخطوات تصعيدية ستطال منازل رؤساء الحكومات بدءًا من الرئيس المكلف لتصل إلى منازل السياسيين وإعلان العصيان المدني بوجه هذه السلطة.