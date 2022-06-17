أخبار لبنان
17 حزيران 2022 - 07:58
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أهالي ضحايا مركب الموت في طرابلس: دم الضحايا لن يذهب هدرًا

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Lebanon News
على خطين تحرك أهالي ضحايا مركب الموت في طرابلس. الخط الأول قضائي عسكري لمحاسبة من وصفوهم بالمخطئين بحق الضحايا. أما الخط الثاني فبإتجاه الأمم المتحدة.

وقال الاهالي إن دم الضحايا لن يذهب هدرًا. 
 
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