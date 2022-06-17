أهالي ضحايا مركب الموت في طرابلس: دم الضحايا لن يذهب هدرًا

على خطين تحرك أهالي ضحايا مركب الموت في طرابلس. الخط الأول قضائي عسكري لمحاسبة من وصفوهم بالمخطئين بحق الضحايا. أما الخط الثاني فبإتجاه الأمم المتحدة.وقال الاهالي إن دم الضحايا لن يذهب هدرًا.