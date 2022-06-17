مشروع وطن الانسان: هذه فرصة على لبنان التقاطها

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توقف المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الانسان" عند أهمية الموقف اللبناني الموحد الذي تم التعبير عنه في خلال المباحثات مع الموفد الاميركي اموس هوكشتاين، والذي استقر على مبدأ الانطلاق من الخط 23 مع التركيز على بعض التعديلات من قبل لبنان.وأمل المجلس، بعد اجتماعه الاسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام، في أن يشكل هذا الامر بادرة خير في التعاطي المنهجي الايجابي مع الامور الوطنية في المرحلة المقبلة والذي يفترض أن ينطلق من خطة التعافي المالي والاصلاحات المطلوبة لإعادة تسيير شؤون الدولة بطريقة بناءة، إذ إن ترك الابواب مشرعة على الفساد والمحاصصات سيكون كمن يصب الماء في "قساطل" مثقوبة.واعتبر المجتمعون ان تزامن زيارة هوكشتان للبنان في اليوم نفسه مع زيارة رئيس وزراء ايطاليا ماريو دراغي لاسرائيل بهدف سد فجوة نقص الغاز الروسي الى اوروبا بواسطة الغاز الاسرائيلي، وبالتالي توقيع اتفاق ثلاثي بين اسرائيل ومصر والاتحاد الاوروبي لتعزيز صادرات الغاز الى اوروبا، يشكل فرصة على لبنان التقاطها، إذ إن السؤال الذي يطرح أين لبنان من هذا الموضوع وما الذي يمنعه من الانطلاق بأسرع ما يمكن لاستخراج الغاز من كل المربعات على طول الشط اللبناني والاستفادة من الفرص المتاحة. اليوم هو الوقت المناسب كي ننظر الى مصلحة الشعب اللبناني في أمنه القومي والاقتصادي وحاجاته الحياتية وسعادته كمواطن قبل كل اعتبار.ودعوا الى التركيز على كيفية إرساء أقصى درجات الاستقرار للاستفادة من الموسم السياحي الواعد الذي من شأنه أن يشكل عنصرا اساسيا في إعادة تحريك الوضع الاقتصادي وبالتالي تخفيف معاناة الناس على الصعد كافة خلال المرحلة المقبلة.