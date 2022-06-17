نقيب أطباء طرابلس: إضراب عام للأطباء غدا إحتجاجاً على الإعتداءات المتكررة على الجسم الطبي

الإعلان

أعلن نقيب اطباء طرابلس والشمال محمد صافي الإضراب العام للأطباء في العيادات والمستوصفات والمستشفيات غدا السبت 18 حزيران إحتجاجاً على الإعتداءات المتكررة على الجسم الطبي، مع توفير الطوارئ وغسيل الكلى فقط.وأهاب صافي، خلال مؤتمر صحفي، بالجميع أن يحافظوا على كرامة الطبيب لأنه الجندي على مدار الساعة، محذّرا أنه في حال تكررت الإعتداءات فستلجأ النقابة الى إتخاذ أقصى الإجراءات القانونية لحفظ حق الطبيب وعدم التنازل عن أي دعوى مهما تعددت الوساطات.واعتبر نقيب الاطباء في الشمال ردا على سؤال أن الاعتداءات المتكررة على الاطباء لم تأخذ مسارها القضائي بشكل سليم ولم يتم محاسبة المعتدين بشكل حازم وصارم، مشيرا إلى ان هذه الامور تنعكس سلبا على الطبيب وعلى المواطن في آن معا.وطالب صافي السلطات القضائية والاجهزة الامنية المعنية باتخاذ اجراءات صارمة في حق المعتدين وبت هذا الموضوع قضائيا، من دون السماح بالتدخلات والوساطات على انواعها، لتفادي تكرارها، مؤكدا ان الجسم الطبي هو جسم مسالم يعمل ضمن مهنة انسانية نبيلة، وأمل الوقوف الى جانب الطبيب عند كل اعتداء مرفوض.وأهاب بالسلطات القضائية والأمنية بمختلف أجهزتها إتخاذ أقصى الإجراءات في حق الذين يعتدون على الجسم الطبي والتمريضي، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.