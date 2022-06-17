أخبار لبنان
17 حزيران 2022 - 11:06
17/06/2022 11:06:55
وزارة الصحة: 441 إصابة جديدة و حالة وفاة واحدة
وزارة الصحة: 441 إصابة جديدة و حالة وفاة واحدة
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LBCI News Lebanon
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 441 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1102774 ، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.
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أخبار لبنان
وزارة الصحة: 442
إصابة جديدة و حالة وفاة واحدة
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