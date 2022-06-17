أخبار لبنان
17 حزيران 2022 - 11:06
Back

وزارة الصحة: 441 إصابة جديدة و حالة وفاة واحدة

وزارة الصحة: 441 إصابة جديدة و حالة وفاة واحدة Lebanon, news ,lbci ,أخبار إصابة جديدة و حالة وفاة واحدة,وزارة الصحة: 442 ,وزارة الصحة: 441 إصابة جديدة و حالة وفاة واحدة
episodes
وزارة الصحة: 441 إصابة جديدة و حالة وفاة واحدة
Lebanon News
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 441 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1102774 ، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.
 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً