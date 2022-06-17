لويس لحود من عكار: لخطط مجدولة تنظم قطاع الزراعة في المحافظة

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عقد في مقر مصلحة الزراعة في عكار لقاء حول الوضع الزراعي في المحافظة وسبل تطويره، شارك فيه النواب: وليد البعريني، أحمد رستم، جيمي جبور، جوسلين جريج ممثلة النائب أسعد درغام، المديرالعام لوزارة الزراعة لويس لحود، ممثل تيار المستقبل سامر حدارة، منسق "تيار العزم الدكتور هيثم عز الدين، مسوؤل الشؤون الدينية في "المؤتمر الشعبي اللبناني" الدكتور اسعد السحمراني، رئيس إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع أحمد المير، رئيس اتحاد نهر الاسطوان عمر الحايك وعدد من المزارعين و موظفي قطاع الزراعة ومراكز الزراعة في مختلف المناطق العكارية.وقال لحود "يجب علينا أن نخرج من هذا اللقاء بورقة عمل وخطة طريق واضحة بكل مفاصل الزراعة على اختلاف أنواعها".واضاف: " علينا تخفيف الاستيراد وتحسين كميات التصدير والاهتمام بالأحراش الذي يبدأ بمسح لكل الاحراش الموجودة في عكار بالتعاون مع الجيش وقوى الأمن الداخلي".وشدد لحود على "ضرورة تسجيل محلات بيع الأسمدة والبذور والصيدليات الزراعية واعطاء مهلة كحد أقصى الثاني من أيلول للتسجيل والا سيتم اقفالها بناء لإشارة المدعي العام".وتناول اللقاء ايضا أزمة ترسب المبيدات على الزراعة وضرورة رصد هذه المشكلة حتى يتسنى تصدير المنتجات.وتم الاتفاق خلال اللقاء على "جدولة أزمة البطاطا ووضع خطة استراتيجية تتناول اجراء مسح كميات الزراعة في عكار ودراسة حاجات لبنان، ووضع المعايير اللازمة للمعالجة وابرزها وضع المزارع العكاري على كافة المستويات وتوازي العلاقات مع مصر".كما تطرق اللقاء الى "ملف الثروة الحيوانية وأهمية تعزيز القطاع وضرورة تحسين نوعية المواشي في المنطقة، وكان شرحاً مفصلاً عن أزمات أسعار الحليب وتفعيل مراكز تجميع الحليب وأيضا الدواجن والأعلاف".بعد ذلك قام لحود والنائب جيمي جبور ومصطفى بزيارة المتروبوليت باسيليوس منصور في دار المطرانية في الشيخ طابا حيث كان تشديد على اهمية تعزيز القطاع الزراعي في عكار، وحث المزارعين على الاستفادة من الاراضي غير المستسمرة مثل اراضي الاوقاف وغيرها.كما شملت الجولة المراكزالزراعية الحدودية في العبودية ومطرانية المارونية القبيات و معامل أعلاف ومزارع دواجن في بلدات القبيات ومزرعة بلدة وضهر الليسينة ودير جنين.