الراعي في قداس اختتام السينودس: أداء الجماعة السياسية يثير الاشمئزاز ونرفض الشغور الرئاسي والفراغ الدستوري

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أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن أداء الجماعة السياسية يثير الاشمئزاز، وقال الراعي في قداس اختتام السينودس: "نرفض الشغور الرئاسي والفراغ الدستوري لأنهما مرادفان لتطورات يصعب ضبطها دستوريا وأمنيا ووطنيا".وقال الراعي: "ليضع المسؤولون المدنيون والسياسيون حدا لعادة التعطيل، ويسرعوا في حسم الوضع الحكومي والتحضير لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون أي إبطاء. لا يمكن إبقاء البلاد بدون حكومة وبدون رئيس للجمهورية. وحان الوقت لنحسم أمام العالم ما إذا كنا جديرين بهذا الوطن وبتكوينه التعددي".وشدد على ان "هذه مرحلة دقيقة تستدعي اختيار رئيس حكومة يتمتع بصدقية ويكون صاحب خبرة ودراية وحكمة في الشأن العام ليتمكن من تشكيل حكومة مع الرئيس بأسرع ما يمكن من أجل اتخاذ القرارات الملحة، وأولها المباشرة بالإصلاحات الحيوية والمنتظرة. لذا نرفض تمضية الأشهر القليلة الباقية من هذا العهد في ظل حكومة تصريف الأعمال".