المولوي: هذا هو المبلغ الذي صرف لتأمين التيار الكهربائي للانتخابات النيابية

وزير الداخلية يوضح

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LBCI News Lebanon

أوضح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي أن المبلغ الذي صرف لتأمين التيار الكهربائي للانتخابات النيابية هو حوالي ١٦٠ الف دولار، وليس مليون و٦٠٠ الفاً كما طُبع سهواً في احدى المقالات.