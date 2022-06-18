رابطتا الثانوي والأساسي: ننتظر موقفا واضحا من الوزارة في موضوع حوافز الإمتحانات

الإعلان

أكدت رابطتا التعليم الثانوي والأساسي على ضرورة إجراء الإمتحانات الرسمية للعام الحالي، وأشارتا إلى أنهما قد اعلنتا مراراً موقفهما المؤيد لإجراء الامتحانات الرسمية شرط تأمين وصول الأساتذة والمعلمون الى مراكز الامتحانات.وشددت الرابطتان في بيان على أن تأمين وصول الأساتذة والمعلمين إلى الامتحانات يحتاج إلى دعم إضافي ، معتبرتان أن الـ ١٦٠ ألف أجر يوم المراقبة غير كافٍ على الإطلاق .وتترقبان موعد الإجتماع مع وزير التربية يوم الأربعاء القادم وسوف تطالبان بإصدار موقف صريح وواضح في هذا الموضوع ليبنى على الشيء مقتضاه، بحسب البيان.