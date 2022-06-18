أخبار لبنان
18 حزيران 2022 - 12:01
18/06/2022 12:01:14
عزالدين: لتشكيل حكومة سيادة وإنقاذ
عزالدين: لتشكيل حكومة سيادة وإنقاذ
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LBCI News Lebanon
بإنتظار الاستشارات النيابية، دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عزالدين لتشكيل حكومة سيادة وإنقاذ حتى لا يتم التفريط بذرة تراب أو نفط أو غاز من ثرواتنا.
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