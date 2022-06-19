وزير البيئة الـLBCI: نقوم بالإضاءة على وجه لبنان الجميل في ظل فترة صعبة يمر فيها البلد

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اعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين أنه "بتنسيق مع وزارة السياحية أطلقنا استراتيجية السياحة الجبلية المستدامة وركزنا على المناطق التي تحتوي محميات طبيعية جبلية".وقال وزير البيئة في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI إننا "نقوم بالإضاءة على وجه لبنان الجميل الذي لا يزال من أجمل البلدان وبدورنا نحافظ على قطاعه الأخضر بظل فترة صعبة يمر فيها البلد".كما اعلن أن "حاليا لدينا 3 محميات بحرية وهذه السلسلة تحافظ على التنوع البيولوجي وبالتالي تشجع الناس على زيارتها"، لافتاً الى أن "عائد الاستثمار بالمحميات والسياحة البيئية مرتفع جداً".