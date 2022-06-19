عوده: للاسراع بتشكيل حكومة تضع خطة إنقاذية ولو صعبة شرط أن تعلن بوضوح وشفافية نتائجها

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رأى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده أن سبل الحياة أصبحت مستحيلة في لبنان ولا حل إلا بالإسراع بتشكيل حكومة مسؤولة تضع خطة إنقاذية ولو صعبة، شرط أن تعلن للمواطنين، بطريقة واضحة وشفافة، الخطوات التي ستتخذها والنتائج التي تعمل من أجلها".وأكد المطران عودة خلال قداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس انه "على الحكومة أن تكون صادقة مع الشعب وأن تعمل من أجل مصلحة الشعب وحقوقه وحياته ومستقبله لا من أجل مصالح الزعماء ومستغلي الشعب"، لافتاً الى أن الدولة مسؤولة عن مواطنيها وإذا أخطأت عليها إصلاح خطئها".وشدد على ان "دولتنا لم تحسن إدارة مرافقها وأموالها وأوصلت المواطنين إلى ما هم عليه. الفساد والهدر والمحسوبية والمحاصصة وسوء الإدارة هي الآفات التي فتكت بطاقات البلد وأموال الشعب، وعلى الدولة تحمل مسؤوليتها لا تحميل الشعب نتائج فسادها".وأمل عودة أن "تؤلف حكومة بأسرع وقت وبلا مماطلة أو تعطيل، غايتها العمل من أجل إنقاذ ما تبقى، بعيدا من المناكفات والمصالح والنكايات، لأن التحديات كبيرة والوقت يضيع".