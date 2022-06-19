الترشيشي: آلاف الاطنان من الفاكهة والخضار ممنوعة من التصدير بسبب إضراب الموظفين

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أكد رئيس تجمع المزارعين والفلاحين ابراهيم الترشيشي أن المزارعين سيقومون بالتصعيد بدءا من الأسبوع المقبل وأولى تحركهم سيكون يرمي انتاجهم المحاصر باضراب الموظفين أمام المراكز الزراعية في مرفأ بيروت والمراكز الحدودية وصولا إلى وزارة الزراعة في بيروت.وقال الترشيشي: آلاف الاطنان من الفاكهة والخضار اللبنانية ممنوعة من التصدير وإدخال العملة الصعبة والسبب إضراب الموظفين وإن كنا نتضامن مع مطالبهم ولكن نناشدهم تسهيل أمور التصدير الزراعي ولا يجوز تحميلنا مسؤولية هذا الانهيار الاقتصادي.واعتبر الترشيشي أن ما نعانيه اليوم كارثي، "محاصرون بمنع التصدير وكذلك نشكو من قرارات وزارتي الاقتصاد والزراعة في ما يتعلق بزراعة القمح"، مشيراً الى أن المزارعين مهمشون ولا أحد يريد شراء محصولهم ويمنع عليهم التصدير".وأعلن أن المزارعين حاضرون لبيع انتاجهم الى الدولة اللبنانية وبسعر أقل من ١٠٠ دولار عن السعر العالمي.وشدد الترشيشي على أن الغياب الوزاري هو سمة واقعنا على عتبة عجلة انطلاق مواسم حصاد وقطاف الانتاج الزراعي، مؤكداً أنه لا يجوز تحويل مواسم الخير والبركة الى مواسم قاتلة للمزارعين وعلى المعنيين حل مشكلة إضراب الموظفين وشراء موسم القمح.