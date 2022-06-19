أخبار لبنان
19 حزيران 2022 - 13:38
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قاسم يدعو جميع الاطراف للتجاوب مع مبادرة مد اليد

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Lebanon News
دعا نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم جميع الاطراف للتجاوب مع مبادرة مد اليد، معتبرا أن مرور الوقت اكثر دون تشكيل الحكومة سيؤدي الى مزيد من الانهيار.
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