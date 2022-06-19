قاسم يدعو جميع الاطراف للتجاوب مع مبادرة مد اليد

Lebanon, news ,lbci ,أخبار تشكيل حكومة,نائب الامين ,قاسم يدعو جميع الاطراف للتجاوب مع مبادرة مد اليد

LBCI News Lebanon

دعا نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم جميع الاطراف للتجاوب مع مبادرة مد اليد، معتبرا أن مرور الوقت اكثر دون تشكيل الحكومة سيؤدي الى مزيد من الانهيار.