أخبار لبنان
19 حزيران 2022 - 13:38
19/06/2022 13:38:00
قاسم يدعو جميع الاطراف للتجاوب مع مبادرة مد اليد
قاسم يدعو جميع الاطراف للتجاوب مع مبادرة مد اليد
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LBCI News Lebanon
دعا نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم جميع الاطراف للتجاوب مع مبادرة مد اليد، معتبرا أن مرور الوقت اكثر دون تشكيل الحكومة سيؤدي الى مزيد من الانهيار.
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