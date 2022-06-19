افرام لـ"صوت الناس": اسم رئيس الحكومة المقبل مرهون برؤيته فيما خص الخطة الانقاذية والاتفاق مع صندوق النقد

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كشف النائب نعمة افرام أن اسم السفير نواف سلام مطروح إلى جانب اسم الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، مشيرا إلى أنهم ما زالوا في مرحلة التباحث في الاسم الذين سيسمونه، وأوضح أن الامور مرهونة برؤية كل مرشح تجاه الخطة الانقاذية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.وشدد افرام، في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI وصوت بيروت انترناشيونال، على أن الاصلاحات اساسية اليوم ، مطالبا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بأسرع وقت ممكن وسط رؤية جامعة، ورأى أن الاولويات هي هموم الناس اليومية.وكشف أن هناك أمل بأن يشكلوا كتلة نيابية صغيرة تضم 3 إلى 4 أشخاص للانضمام لاحقا إلى تكتل أكبر، لافتا إلى أنه من المهم أن ينظم التغييريون انفسهم.وعن ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، اعتبر افرام أنه من الضروري استكمال الملف بطريقة ورؤية مختلفتين.وقال:" السرعة في استخراج النفط تؤثّر على المفاوضات ولا اريد ان اربح قضية واخسر وعامل الوقت يلعب ضدنا ويجب ان نستعجل وخصوصا اننا مفلسون".