الحشيمي لـ"صوت الناس": تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة ضرورة تزامنا مع خطة التعافي

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أكد النائب بلال الحشيمي أنه ينتمي إلى كتلة الرئيس فؤاد السنيورة وهي مؤلّفة من 7 نواب، كاشفا انهم ما زالوا يتشاورون في ما إذا كانوا سيسمون السنيورة لرئاسة الحكومة.وكشف الحشيمي عن رأيه، في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI وصوت بيروت انترناشيونال، وقال إن تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة ضرورة تزامنا مع خطة التعافي.واعتبر أن البديل عن ميقاتي سيكون إما سيادي تغييري، إما تابع لتحالف ثنائي أمل-حزب الله -التيار الوطني الحر اي يشبه الرئيس حسان دياب.وكشف الحشيمي أن اللقاءات مع السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري لم تتناول مسألة رئيس الحكومة المقبل بل كانت للبحث في الازمات اللبنانية، كاشفا عن خطة تبلورت لاعادة تصدير البضائع اللبنانية إلى الخليج.