جيمي جبور لـ"صوت الناس" عن تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة: من الممكن أن نقنع حزب الله وليس العكس

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كشف النائب جيمي جبور أنه قيل إن الرئيس نجيب ميقاتي غير مستعجل على إجراء الاستشارات والمشاورات النيابية.ولفت في حديث لـ"صوت الناس" عبر الـLBCI وصوت بيروت انترناشيونال، إلى أن التيار الوطني الحر لم يحدّد بعد مرشحه لتولي رئاسة الحكومة، لافتا إلى أنه من الممكن أن يقنع التيار حزب الله بتسمية شخص آخر عن ميقاتي وليس العكس.وأكد جبور أن الوطني الحر لن يقبل برئيس حكومة يرفض مسألة إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مشددا على أن هذا الملف سيكون من اولوياتهم في الحكومة المقبلة.وقال جبور:" التيار الوطني الحر لا يريد وزارة الطاقة ونقدمها للقوات اللبنانية"، مؤكدا أن رئيس التيار الوزير جبران باسيل غير مرشح لتولي أي حقيبة وزارية.