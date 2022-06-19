فادي كرم لـ"صوت الناس": الطائفة السنية مليئة بشخصيات قادرة على حمل مشروع انقاذ للبلد

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أوضح النائب فادي كرم أن علاقة القوات اللبنانية "جيّدة" مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ولكن قد يعتبر ميقاتي انه لا يمكنه ان يحتمل المواصفات التي نطرحها في هذه المرحلة، لافتا إلى أنهم خلف القرار السني والطائفة السنية مليئة بشخصيات قادرة على حمل مشروع انقاذ للبلد .وأكد كرم، في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI وصوت بيروت انترناشيونال، أن السيادة مسألة اساسية بالنسبة للقوات وعملية الاصلاحات اساسية ايضا.ورأى أن هناك عملية تكليف يجب ان تتم ونفهم تفاوض الافرقاء السياسيين مع بعضهم، معتبرا أن رئيس الجمهورية ميشال عون يبني توقيته للدعوة للاستشارات في خدمة التيار الوطني الحر.وعن موضوع إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، شدد كرم على أنه يوم تدخل القوات اللبنانية الحكومة ستتقدم بطروحات لاقالة الطبقة السياسية كاملة وليس فقط حاكم مصرف لبنان.