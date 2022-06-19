خلف لـ"صوت الناس": وضعنا معايير لاختيار شخص لرئاسة الحكومة

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أكد النائب ملحم خلف أن النواب التغييريين وضعوا معايير محددة يقاربون على أساسها الاسم الذي من الممكن ان يطرحوه لرئاسة الحكومة.وكشف، في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI وصوت بيروت انترناشيونال، أنهم يبحثون في إمكان طلب التوجه مع بعضهم البعض للاستشارات النيابية في قصر بعبدا.وشدد خلف على أنهم ملزمون بمراقبة الحكومة واستعادة الدور الرقابي، معتبرا أنهم ان لم يراقبوا فعليعم خطيئة، وقال:" لن نكون في اي وقت من الاوقات في قلب الاصطفافات ونحن خيار ثالث يمكن لكلّ الاطراف ان تجتمع حوله".وأوضح أن لديهم مقاربة مهمة لحماية الذهب، رافضا المسّ بالذهب تحت اي ظرف، وكشف انهم سيقدمون اقتراح قانون في هذا الاطار.وعن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، أوضح خلف ان الخط 23 مرتكز قانوني على عكس الخط 29، وبالتالي لا يمكن على المفاوض اللبناني أن يدافع عنه.وكشف أن لا وسيلة قانونية لوقف اي عمل في كاريش طالما ان المرسوم 6433 لم يوقّع.