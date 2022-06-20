نائب رئيس نقابة اصحاب المطاعم للـ LBCI: نتوقع دخول 3 أو 4 مليار دولار هذا الموسم

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رأى نائب رئيس نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري خالد نزهة، ان المطاعم والمقاهي كانت المحرك للوسط التجاري ويجب اعادة فتح بيروت، وقال: "نتوقع ادخال 3 الى 4 مليارات دولار، ومع اخواننا العرب قد يتزايد هذا المبلغ، الذي سيكون سنداً اساسياً للبنان".واضاف خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI: "نعمل وفق ادارة ازمة وصمود، في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة، وكنقابة نعمل على التدريب وتزويد خبراتنا لمختلف المناطق، وعلى سلامة الغذاء، لتقديم افضل منتج".واشار الى أن الجميع سيستفيد من هذا الموسم، قائلا: "نطمح بالسياحة المستدامة في لبنان لا الموسمية، ومن دون قطاع المطاعم لا سياحة، ويجب تضافر الجهود لإنجاح الموسم".