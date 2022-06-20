أخبار لبنان
20 حزيران 2022 - 04:01
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مرضى غسيل الكلى إعتصموا أمام المستشفى الإسلامي الخيري في طرابلس

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Lebanon News
نفذ مرضى غسيل الكلى إعتصامًا أمام المستشفى الإسلامي الخيري، عارضين الخطر الذي يتهدد حياتهم نتيجة عجزهم عن دفع أي فروقات مالية يطلبها المستشفى وباقي المستشفيات عن عمليات غسل الكلى.

وأشار المعتصمون إلى أن المستشفيات تطلب من مرضى غسل الكلى دفع مبالغ مالية كبيرة بالإضافة إلى تغطية وزارة الصحة العامة، كما يتم الطلب من المرضى التوجه إلى الجمعيات التي تخضعهم لإجراءات وزيارات كشف على المنازل.
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وأكد المشاركون أن  هذا الأمر يهدد بكارثة كبيرة لأن مرضى غسيل الكلى معرضون للموت في حال التوقف عن عمليات غسيل الكلى التي يخضعون لها بشكل دوري، وأن الأمر لا يهدد عددًا قليلًا من المرضى بل يهدد أكثر من ثلاثمئة مريض.

ولفتوا إلى أن المبالغ التي تتوجب على المرضى تتجاوز قدرتهم، طالبين من وزير الصحة التدخل.
 
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