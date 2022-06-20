أخبار لبنان
20 حزيران 2022 - 04:14
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"الصحة" تواصل التحقيق المفتوح في ملابسات وفاة الطفلة ياسمين

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&quot;الصحة&quot; تواصل التحقيق المفتوح في ملابسات وفاة الطفلة ياسمين
Lebanon News
أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة في بيان أن مديرية العناية الطبية تواصل منذ أمس التحقيق المفتوح في ملابسات وفاة الطفلة ياسمين المصري في الشمال. 

وقد طلب مدير العناية الطبية الدكتور جوزف الحلو من المديرين الطبيين في المستشفيات كافة التي توجهت إليها عائلة الطفلة الحضور إلى وزارة الصحة العامة للإستماع إليهم صباح غد الثلاثاء 21 حزيران.
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كما دعا أفراد العائلة للإطلاع منهم مباشرة على تفاصيل ما حصل معهم خلال محاولتهم علاج طفلتهم، وبناء عليه، يبنى على الشيء مقتضاه ويتم تحديد الخطوات القانونية والإدارية اللازمة. 
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