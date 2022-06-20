مخزومي إلتقى بخاري... وهذا ما تم بحثه

مخزومي إلتقى بخاري... وهذا ما تم بحثه

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LBCI News Lebanon

إلتقى النائب فؤاد مخزومي السفير السعودي وليد البخاري في مقر السفارة السعودية في بيروت.



وتناولا آخر المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، كما تطرقا إلى سبل تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بين لبنان والمملكة العربية السعودية.