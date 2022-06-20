الجيش: حفل تخريج وتوزيع شهادات على ضباط من مختلف القطع والوحدات

حفل تخريج وتوزيع شهادات على ضباط من مختلف القطع والوحدات، تابعوا ورشة عمل في مجال عمليات المعلومات، بمشاركة فريق تدريب بريطاني وبحضور الملحق العسكري المقدم Lee Richard SAUNDERS.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/lZyN5scjck — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) June 20, 2022

أعلن الجيش اللبناني في تغريدة على تويتر عن حفل تخريج وتوزيع شهادات على ضباط من مختلف القطع والوحدات تابعوا ورشة عمل في مجال عمليات المعلومات، بمشاركة فريق تدريب بريطاني وبحضور الملحق العسكري المقدم Lee Richard SAUNDERS.