أخبار لبنان
20 حزيران 2022 - 05:27
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الجيش: حفل تخريج وتوزيع شهادات على ضباط من مختلف القطع والوحدات

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الجيش: حفل تخريج وتوزيع شهادات على ضباط من مختلف القطع والوحدات
Lebanon News
أعلن الجيش اللبناني في تغريدة على تويتر عن حفل تخريج وتوزيع شهادات على ضباط من مختلف القطع والوحدات تابعوا ورشة عمل في مجال عمليات المعلومات، بمشاركة فريق تدريب بريطاني وبحضور الملحق العسكري المقدم Lee Richard SAUNDERS.


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