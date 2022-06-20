حبيب أعلن عن إطلاق قروض شراء وترميم المنازل والطاقة الشمسية

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LBCI News Lebanon

أعلن رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان أنطوان حبيب عن إطلاق قروض شراء وترميم المنازل والطاقة الشمسية للمواطنين من مصرف الإسكان، مشددًا على عدم المحسوبيات في تقديم الطلبات.