أخبار لبنان
20 حزيران 2022 - 06:53
20/06/2022 06:53:11
حبيب أعلن عن إطلاق قروض شراء وترميم المنازل والطاقة الشمسية
حبيب أعلن عن إطلاق قروض شراء وترميم المنازل والطاقة الشمسية
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LBCI News Lebanon
أعلن رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان أنطوان حبيب عن إطلاق قروض شراء وترميم المنازل والطاقة الشمسية للمواطنين من مصرف الإسكان، مشددًا على عدم المحسوبيات في تقديم الطلبات.
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