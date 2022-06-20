أخبار لبنان
20 حزيران 2022 - 07:03
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سلسلة لقاءات لميقاتي...

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سلسلة لقاءات لميقاتي...
Lebanon News
إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رئيس حكومة أنتيغوا وبربودا غاستون الفونسو براون ظهر اليوم في السراي الحكومي على رأس وفد ضم وزيرة الإسكان والتجديد الحضري وزيرة الدولة في وزارة الشؤون القانونية والعمل والسلامة العامة ماريا براون، وزير السياحة والتنمية الاقتصادية هنري فرنانديز، سفير انتيغوا وبربودا لدى اليونان جهاد عون وسفير انتيغوا وبربودا لدى لبنان حنا عكر.
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كما حضر الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمستشاران بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات السياحة والتبادل التجاري والصحة والتربية. 

وإجتمع  الرئيس ميقاتي مع سفيرة فرنسا آن غريو وجرى البحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

كما إجتمع ميقاتي مع وزير العدل هنري خوري الذي قال إثر اللقاء: "إجتمعت بالرئيس ميقاتي بعد عودتي من إيطاليا وحضوري اجتماع الهيئة الاستشارية العامة لمؤتمر البندقية وأبلغته نتائج هذا الإجتماع الذي كان ايجابيا جدا".

وأضاف: "كما تباحثنا أيضا بالحكم الأخير الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأبلغت الرئيس ميقاتي بأن وزارة العدل لم تتبلغ بعد الأوراق الخاصة بهذا الحكم، وعندما نتبلغ الأوراق كاملة ستقوم بكل الإجراءات المطلوبة والتي التزمت بها تجاه المحكمة الدولية".
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