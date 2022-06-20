أخبار لبنان
20 حزيران 2022 - 07:45
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لبنان يهدد بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "بالطرق القانونية"

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لبنان يهدد بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم &quot;بالطرق القانونية&quot;
Lebanon News
هدّد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الاثنين بإعادة اللاجئين السوريين إذا لم يتعاون المجتمع الدولي مع بلاده في تأمين عودتهم إلى سوريا.
 
     
وقال ميقاتي الاثنين من مقر الحكومة "بعد 11 عامًا على بدء الازمة السورية، لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لا سيما في ظل الظروف الحالية".
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وأضاف "أدعو  المجتمع الدولي الى التعاون مع لبنان لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم والا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب وهو العمل على اخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم". 
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