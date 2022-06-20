رئيس الجمهورية للممثل المقيم الجديد لصندوق النقد الدولي: لبنان ملتزم القيام بالإصلاحات المطلوبة

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي والمعين حديثا في بيروت السيد فريديريكو ليما لمناسبة تسلمه مهامه في العاصمة اللبنانية، وتمنى له التوفيق في مسؤولياته الجديدة، مقدرا "التعاون القائم بين لبنان وصندوق النقد الدولي لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد".واكد الرئيس عون لليما ان "لبنان ملتزم القيام بالإصلاحات المطلوبة"، مشددا على "الحاجة الى برنامج الصندوق في حدود قابليته للتطبيق في لبنان".من جهته، اعرب ليما عن سعادته لوجوده في لبنان كممثل مقيم لصندوق النقد الدولي، متمنيا "الإسراع في إقرار الخطوات الإصلاحية الضرورية ومنها الكابيتال كونترول والسرية المصرفية وإجراءات أخرى تتصل بإعادة هيكلة القطاع المصرفي".