مصرف الإسكان يبدأ اليوم بتلقي طلبات القروض عبر موقعه الإلكتروني.. حبيب: نسعى لإنعاش اتفاقية قرض الصندوق العربي

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أطلق رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب باقة القروض السكنيّة والطاقة الشمسيّة، وأعلن أنه "ابتداءً من اليوم٬ أصبح بإمكان المواطنين الرّاغبين بتقديم طلباتهم٬ زيارة موقعنا الالكتروني الجديد: WWW.BANQUE-HABITAT.COM.LB واختيار نوع القرض المنوي تقديمه٬ ثم إرسال المعلومات المطلوبة من خلال تطبيق إلكتروني خاص".وخلال مؤتمر صحافي مشترك عقده حبيب اليوم مع مدير "المركز اللبناني لحفظ الطاقة" بيار خوري في المقرّ الرئيسي لمصرف الإسكان في منطقة رياض الصلح في بيروت، في حضور مدراء المصرف، قال حبيب: "يُسعدُنا كثيراً اليوم في مصرف الاسكان أن نُطلق رزمةً من القروض، كبارقة أملٍ وشعاع نور، نريد منه أن يُنير الظلمة التي بتنا نعيشها في لبنان. باقةَ من القروض، نهديها للّبنانيين، ذوي الدخل المحدود والمتوسط٬ تمكّنهم من شراء أو ترميم مسكن ومن اقتناء ألواح الطّاقة الشمسية".وأكدا أن هدفنا بالتعاون مع "المركز اللّبناني لحفظ الطاقة" الممثل بمديره العام الصّديق بيار خوري وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة UN/Habitat، مساعدة اللبنانيين على بناء مستقبل مستدام في لبنان ودعم سكّان القرى والبلدات الصغيرة النائية، كما وربط المغتربين بأرضهم الأم".وأشار الى أن رزمة القروض التي نطلقها اليوم تتضمّن قرض شراء منزل، ويصل الى مبلغ أقصاه مليار ليرة تقسّط على 30 سنة كحدّ أقصى، وقرض ترميم المنزل بمبلغ أقصاه 400 مليون مقسطاً على 10 سنوات، وقروض الطاقة الشمسية ويتراوح سقفها المالي بين 75 و200 مليون ليرة، تقسّط على 5 سنوات. وذلك بفائدة سنوية بنسبة 4.99 في المئة.وقال: "لمنح هذه القروض نعتمد اليوم على أموال المصرف الخاصّة ولكنّنا نسعى جاهدين إلى أن نُنعش اتفاقية القرض الميسّر مع "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي" في الكويت وأن نستحصل على تمويل يبلغ حوالي 165 مليون دولار يُمَكّننا من خدمة شريحة أوسع من المواطنين".واعلن انه أصبح بإمكان المواطنين الرّاغبين بتقديم طلباتهم٬ زيارة موقعنا الالكتروني الجديد: WWW.BANQUE-HABITAT.COM.LB واختيار نوع القرض المنوي تقديمه٬ ثم إرسال المعلومات المطلوبة من خلال تطبيق إلكتروني خاص٬ يسهّل على الأفراد الاطّلاع على تفاصيل شروط القرض وتقديم طلباتهم إلكترونياً٬ من دون تكبّد عناء التنقّل من مكان إقامتهم إلى مقرّ المصرف. فالطّلبات ستحصُل فقط الكترونيّاً وليس في فروع المصرف٬ أما عند الحاجة لمزيد من الاستفسارات٬ فيتلقّى المصرف اتّصالات الزبائن على الخط السّاخن التّالي: 954500/01 .وفي هذا الإطار، ثمّن حبيب الخطوات التي أقدمت عليها عدة مصارف أخرى بتأمين القروض السكنية والطاقة الشمسية للمواطنين. ونأمل أن يحذو حذوَنا أكبر عدد ممكن من المصارف لنتمكّن معاً من أن نخدم جميع المواطنين الراغبين بالاقتراض.وأمل أن يكون مصرف الاسكان سنداً للّبنانيين في مواجهة التحدّيات الحياتية التي يعيشونها على الصعد كافّة، أن يساهم بعودة النّور لبيوتٍ كثيرةٍ، كما أن يُعيد ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي عموماًأما خوري فقال بدوره: "باسم "المركزاللبناني لحفظ الطاقة" أودّ أن أعبّر عن فخري واعتزازي بوجودي اليوم مع عائلة مصرف الإسكان. إضافةً إلى دور مصرف الإسكان التجاري، نرى أنه يقوم اليوم تحت إشراف السيّد الرئيس أنطوان حبيب، بعمل جبّار ونبيل".وأضاف: "نحن اليوم كمركز للطاقة، ملتزمون أعلى المعايير الهندسية، والفنية، والتقنية لتكون هذه التجربة ناجحة وحقيقية ونموذجية، والتي ستؤدي إلى سدّ حاجات اللبنانيين".وأمل في أن "تقوم بعض المؤسست المالية بالخطوات التي بدأها السيّد حبيب في هذا الظرف الصعب".