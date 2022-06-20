الرئيس عون منح جورجيت جبارة وساماً تقديرا لتاريخها الفني وحضورها المشرق والراقي في ذاكرة اللبنانيين

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منح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الفنانة القديرة جورجيت جبارة "وسام الاستحقاق اللبناني الفضي ذو السعف"، في احتفال أقيم في القصر الجمهوري في حضور عدد من أفراد عائلتها وأصدقائها ونقباء من القطاعين الفني والتمثيلي.وتلا المدير العام للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية نبيل شديد كلمة باسم الرئيس عون، أشار فيها إلى القيمة الفنية للسيدة جبارة والتي دعت رئيس الجمهورية الى تكريمها.وقد شكرت السيدة جبارة الرئيس عون على لفتته التكريمية التي خصها بها، وأعربت عن تقديرها له ولاحتضانه للقضايا الفنية والثقافية في لبنان.