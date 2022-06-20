اعتصام لمتقاعدي الجيش في الهرمل: لارسال لجنة للوقوف على وضع المستوصف المهدد بالاقفال

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اعتصم متقاعدو الجيش واعضاء رابطة قدماء القوى المسلحة أمام مستوصف الجيش في سراي الهرمل.وطالب المعتصمون، في رسالة شفهية، قائد الجيش العماد جوزيف عون "راعي السلم الاهلي والامن ورمز الوحده الوطنية، بارسال لجنة للوقوف على وضع المستوصف المهدد بالاقفال، نتيجة الاهمال ونقص الاطباء والادوية، ونحن على يقين من انك لن تقبل بالتمييز في المؤسسه العسكرية".واكدوا حرصهم على "استمرار عمل هذا المستوصف وبقائه في الهرمل، خوفا من ان يلقى مصير المصارف ومكتب السجل العدلي التي اقفلت في الهرمل، وكأننا خارج الوطن، ونحن على ثقة بأنك لن ترضى إذلال العسكري ان كان في الخدمة او خارجها".