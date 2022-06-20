بخاري التقى النائب نبيل بدر.. وهذا ما تم البحث فيه

بخاري التقى النائب نبيل بدر..

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LBCI News Lebanon

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم في مكتبه في السفارة النائب اللبناني نبيل بدر.



‏وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات على الساحة اللبنانية والإقليمية إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.