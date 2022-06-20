أخبار لبنان
20 حزيران 2022 - 08:57
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بخاري التقى النائب نبيل بدر.. وهذا ما تم البحث فيه

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بخاري التقى النائب نبيل بدر.. وهذا ما تم البحث فيه
Lebanon News
استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم في مكتبه في السفارة النائب اللبناني نبيل بدر.

‏وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات على الساحة اللبنانية والإقليمية إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.
 
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