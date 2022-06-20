وزارة الصحة: 360 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

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LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل "360 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1104071، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".