أخبار لبنان
20 حزيران 2022 - 12:01
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وزارة الصحة: 360 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

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وزارة الصحة: 360 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة
Lebanon News
 أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل "360 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1104071، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".
 
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