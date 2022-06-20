أخبار لبنان
20 حزيران 2022 - 12:01
20/06/2022 12:01:56
وزارة الصحة: 360 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة
وزارة الصحة: 360 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة
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LBCI News Lebanon
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل "360 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1104071، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".
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وزارة الصحة: 360 إصابة
جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة
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