الأسمر: وزير المال أعد مرسوم زيادة الأجور في القطاع الخاص.. شماس: نتوقع أن يصل نحو مليون و200 الف وافد هذا الصيف

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كشف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن وزير المال أعد مرسوم زيادة الأجور في القطاع الخاص 600 ألف ليرة وزيادة بدل النقل حتى ال95 ألف ليرة، وسيرسله الى مجلس الشورى لإبداء الرأي حول قانونيته، ثم يجري توقيعه. وفي حديث لقناة الحرة ضمن برنامج المشهد اللبناني مع منى صليبا، مشيراً الى اتفاق مع رئيس الحكومة ونوع من المشاورات مع القصر الجمهوري من أجل السرعة بالتوقيع على المرسوم من دون الحاجة الى مجلس وزراء.بدوره، تحدث أمين عام الهيئات الاقتصادية نقولا شماس تحدث عن تخريجة لمرسوم جوّال لإقرار زيادة الرواتب وبدل النقل في القطاع الخاص، وتمنى أن يبدأ الأُجَراء بالاستفادة من هذه الزيادة اعتبارا من هذا الشهر.ولم يستبعد شماس أن يستمر سعر الدولار صعودا وأن يتخطى ال 100 ألف ليرة إذا بقي الوضع عل حاله.من جهة ثانية، توقع شماس أن تصل العائدات السياحية هذا الصيف الى 3 مليار دولار، وهذا الرقم يمكن أن يعيّش لبنان بشكل مقبول حتى آخر السنة على حد تعبيره، معتبراً أن هذا الرقم ضخم قياسا لـ 18 مليار دولار هو الناتج العام أي أن 15% الى 17% من الدخل السنوي سيتأمن خلال شهرين او ثلاثة في الصيف.كما اشار الى توقعات بوصول نحو مليون و200 الف وافد هذا الصيف الى لبنان غالبيتهم من المغتربين اللبنانيين.