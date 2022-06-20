سلسلة لقاءات لوزير التربية..والأنطونية تُسلّمه آلة لكشف الأختام المزورة

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تسلم وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي من رئيس الجامعة الانطونية الاب ميشال جلخ، وممثلة الاتحاد الاوروبي أورلا كولغلو آلة لكشف الاختام والتواقيع المزورة.وقال الوزير الحلبي "يسعدني أن أتسلم اليوم آلة كشف الاختام والتواقيع المزورة التي تولت الجامعة الانطونية مشكورةً طلبها من برنامج Erasmus + الممول من الاتحاد الاوروبي ووضعتها الجامعة بتصرف وزارة التربية والتعليم العالي لتمكين طاقمها الإداري من كشف الأختام والتواقيع المزورة التي يمكن أن يتم تقديمها الى دوائر المعادلات والمصادقات.إننا نجد في هذه الوسيلة المتطورة الموضوعة بين أيدي الجسم الإداري في الوزارة وسيلة متطورة تمكننا من تسريع إنجاز المعاملات بسرعة قياسية وتوفر علينا أخطار الوقوع في خطأ التزوير مهما كان محكماً."واعلن الأب جلخ "عن توقيع الاتفاقية بين وزارة التربية والتعليم العالي والجامعة الأنطونية في إطار مشروع بناء القدرات MERIC -Net في اطار برنامج Erasmus + الممول من قبل للاتحاد الأوروبي.MERIC-Net هو مشروع هيكلي يهدف إلى إحداث تطوير آليات الاعتراف بالمؤهلات في المنطقة الأورو متوسطية ، حيث تشارك الوزارات ومؤسسات التعليم العالي."وقال "نتطلع من خلال هذه الشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي، بدعم من الاتحاد الأوروبي ومكتب إيراسموس+ الوطني في لبنان إلى بذل جهود مشتركة والحفاظ على قطاع التعليم العالي كقطاع جاذبًا للطلاب الدوليين وموثوقًا به من قبل هيئات الاعتراف الدولية."وأملت ممثلة الإتحاد الأوروبي في ان تسهل هذه الآلة العمل في الإدارة مشيرة إلى ان الإتحاد يدعم التعليم العام والتعليم المهني والتقني.واجتمع الوزير الحلبي مع سفيرة إيطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري ترافقها مديرة مكتب بيروت في الوكالة الإيطالية للتعاون ألكساندرا بيارماتي، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر ، مديرة مكتب الوزير رمزة جابر، ومنسقة المشاريع إيمان عاصي والمستشار الإعلامي ألبير شمعون . وتناول البحث الجهود التي تبذلها الوزارة لاستمرارية التعليم وإجراء الإمتحانات الرسمية وتوفير الحوافز الإضافية للمراقبين ولأعمال الإمتحانات الرسمية.واكد الوزير السعي مع جميع الشركاء والأصدقاء والمانحين لإنجاز امتحانات رسمية تجمع نحو 105 آلاف مرشح من لبنانيين ونازحين وغيرهم ، حتى ان الذين لا يمتلكون اوراقا ثبوتية كافية لم يتم حرمانهم من الحق في إجراء الإمتحانات الرسمية .واشار إلى حاجات المدارس الرسمية وأساتذتها إلى الحوافز لتمكينهم من الإنتقال الى المدارس الرسمية والقيام بالتعليم .ثم استقبل الوزير الحلبي وفدا من المتعاقدين للتدريس في الثانويات الرسمية مختلف التسميات في حضور مدير التعليم الثانوي خالد فايد وتسلم منهم كتابا بسلسلة من المطالب.ووضع الوزير الوفد في أجواء اللقاءات التي يعقدها مع المعنيين في الحكومة ومع الجهات المانحة لتحسين اوضاع الأساتذة المتعاقدين وتمكينهم من القيام بواجباتهم .وأكد لهم اهمية دورهم في استمرار رسالة التربية التي باتت الثروة الوحيدة والإستثمار الأهم بالنسبة إلى اللبنانيين .واستقبل الوزير الحلبي النائب طوني فرنجية وبحث معه عددا من القضايا التربوية التي تهم المدارس الرسمية في منطقته .وعقد اجتماعا مع الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر، تم في خلاله البحث في موازنات المدارس وفي التدابير الممكن اتخاذها بالتنسيق بين المؤسسات التربوية والأساتذة والأهل لتمكين المدارس الخاصة من تمرير المرحلة الراهنة، وتم التوافق على متابعة التنسيق في اجتماعات تعقد لاحقا لهذه الغاية .