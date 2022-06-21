وزير الدفاع يعرض التعاون مع قائد الجيش النيبالي

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إستقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم قائد الجيش النيبالي General Prabhu Ram Sharma على رأس وفد.وثمّن قائد الجيش النيبالي التعاون العسكري القائم في إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين التي تعود إلى مطلع ستينيات القرن العشرين.بدوره، شكر وزير الدفاع مشاركة النيبال في القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفل" المستمرة منذ العام ١٩٧٨ والجهود والتضحيات التي تبذلها الكتيبة النيبالية التي تضم أكثر من ثماني مئة عنصر من عناصر حفظ السلام في إطار اليونيفل، كما نوه بالروابط المتينة القائمة بين الجنود النيباليين والمواطنين في منطقة عملها.