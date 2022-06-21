عبدالله: إقتراح لمنح الأجراء في القطاع الصحي مساعدة إجتماعية

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قدم النائب بلال عبدالله إقتراح قانون معجلًا مكررًا بمادة وحيدة إلى مجلس النواب يرمي إلى منح الأجراء العاملين في القطاع الصحي مساعدة إجتماعية.ونصت المادة على الآتي:-أولًا: يمنح الأجراء العاملون في القطاع الصحي مساعدة إجتماعية تعادل أجر كل منهم.-ثانيًا: تمنح المساعدة المذكورة في البند أولًا أعلاه للأجراء العاملين في المستشفيات الحكومية من صندوق الخزينة، أما الأجراء العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة فتمنح المساعدة لهم من المؤسسات التي يعملون فيها.-ثالثًا: يعمل بهذا القانون من الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.