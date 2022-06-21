أخبار لبنان
21 حزيران 2022 - 05:31
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عبدالله: إقتراح لمنح الأجراء في القطاع الصحي مساعدة إجتماعية

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عبدالله: إقتراح لمنح الأجراء في القطاع الصحي مساعدة إجتماعية
Lebanon News
قدم النائب بلال عبدالله إقتراح قانون معجلًا مكررًا بمادة وحيدة إلى مجلس النواب يرمي إلى منح الأجراء العاملين في القطاع الصحي مساعدة إجتماعية.
 
ونصت المادة على الآتي:
 
-أولًا: يمنح الأجراء العاملون في القطاع الصحي مساعدة إجتماعية تعادل أجر كل منهم.
 
-ثانيًا: تمنح المساعدة المذكورة في البند أولًا أعلاه للأجراء العاملين في المستشفيات الحكومية من صندوق الخزينة، أما الأجراء العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة فتمنح المساعدة لهم من المؤسسات التي يعملون فيها.
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-ثالثًا: يعمل بهذا القانون من الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.
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