أخبار لبنان
21 حزيران 2022 - 07:10
21/06/2022 07:10:55
لجنة الإقتصاد ناقشت منهجية عملها
لجنة الإقتصاد ناقشت منهجية عملها
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LBCI News Lebanon
عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والصناعة والتجارة جلسة برئاسة النائب ميشال ضاهر وحضور النواب: عدنان طرابلسي، أمين شري، آلان عون، أغوب ترزيان، فيصل الصايغ، حسن
عز الدين، ناصر جابر، رازي الحاج، أشرف بيضون، ومارك ضو.
وبحثت في منهجية عملها للمرحلة المقبلة.
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