لجنة الإقتصاد ناقشت منهجية عملها

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LBCI News Lebanon

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والصناعة والتجارة جلسة برئاسة النائب ميشال ضاهر وحضور النواب: عدنان طرابلسي، أمين شري، آلان عون، أغوب ترزيان، فيصل الصايغ، حسن

عز الدين، ناصر جابر، رازي الحاج، أشرف بيضون، ومارك ضو.



وبحثت في منهجية عملها للمرحلة المقبلة.