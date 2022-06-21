شقير يبحث مع عضو مجلس إدارة غرفة قطر في سبل تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية

Lebanon, news ,lbci ,أخبار عضو مجلس إدارة غرفة قطر في سبل تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية,شقير يبحث مع ,شقير يبحث مع عضو مجلس إدارة غرفة قطر في سبل تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية

LBCI News Lebanon





وأكد شقير عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين لبنان وقطر والإهتمام الشديد بتقوية التعاون والشراكة بين رجال الأعمال في البلدين.

الإعلان وأعتبر ان التاريخ الطويل من العلاقات الإيجابية بين رجال الاعمال اللبنانيين والقطريين والنجاحات المشتركة التي تم تحقيقها تؤسس لزيادة هذا التعاون وخلق شراكات عمل بين الطرفين للعمل في لبنان وقطر أو خارجهما.

من جهتها، نوهت الأحمداني بالعلاقات المميزة بين قطر ولبنان وبين شعبيهما الشقيقين. بحث رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير مع عضو مجلس إدارة غرفة قطر عقيلة السفير القطري في لبنان السيدة إبتهاج محمد الأحمداني في سبل تنمية العلاقات الإقتصادية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.وأكد شقير عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين لبنان وقطر والإهتمام الشديد بتقوية التعاون والشراكة بين رجال الأعمال في البلدين.وأعتبر ان التاريخ الطويل من العلاقات الإيجابية بين رجال الاعمال اللبنانيين والقطريين والنجاحات المشتركة التي تم تحقيقها تؤسس لزيادة هذا التعاون وخلق شراكات عمل بين الطرفين للعمل في لبنان وقطر أو خارجهما.من جهتها، نوهت الأحمداني بالعلاقات المميزة بين قطر ولبنان وبين شعبيهما الشقيقين.

وأكدت إهتمام غرفة قطر بتعزيز وتقوية العلاقات مع القطاع الخاص اللبناني، مشيرة الى أنها ستواصل العمل من ضمن الإمكانيات المتاحة للمضي قدماً في تقوية التعاون والشراكة بين رجال الأعمال في البلدين.

وإتفق الطرفان على ضرورة زيادة التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لإستكشاف الفرص المتاحة والمجدية والعمل على الإستثمار فيها.

كما تم الإتفاق على التنسيق لإنجاح الزيارة التي سيقوم بها وفد إقتصادي من القطاع الخاص اللبنانية برئاسة شقير الى قطر قبل نهاية العام الجاري.

في نهاية اللقاء قدم شقير كتاب غرفة بيروت الى السيدة الأحمداني.