أخبار لبنان
21 حزيران 2022 - 07:57
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شقير يبحث مع عضو مجلس إدارة غرفة قطر في سبل تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية

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شقير يبحث مع عضو مجلس إدارة غرفة قطر في سبل تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية
Lebanon News
بحث رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير مع عضو مجلس إدارة غرفة قطر عقيلة السفير القطري في لبنان السيدة إبتهاج محمد الأحمداني  في سبل تنمية العلاقات الإقتصادية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وأكد شقير عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين لبنان وقطر والإهتمام الشديد بتقوية التعاون والشراكة بين رجال الأعمال في البلدين.
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وأعتبر ان التاريخ الطويل من العلاقات الإيجابية بين رجال الاعمال اللبنانيين والقطريين والنجاحات المشتركة التي تم تحقيقها تؤسس لزيادة هذا التعاون وخلق شراكات عمل بين الطرفين للعمل في لبنان وقطر أو خارجهما.
من جهتها، نوهت الأحمداني بالعلاقات المميزة بين قطر ولبنان وبين شعبيهما الشقيقين.
 
وأكدت إهتمام غرفة قطر بتعزيز وتقوية العلاقات مع القطاع الخاص اللبناني، مشيرة الى أنها ستواصل العمل من ضمن الإمكانيات المتاحة للمضي قدماً في تقوية التعاون والشراكة بين رجال الأعمال في البلدين.  
وإتفق الطرفان على ضرورة زيادة التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لإستكشاف الفرص المتاحة والمجدية والعمل على الإستثمار فيها. 
 
كما تم الإتفاق على التنسيق لإنجاح الزيارة التي سيقوم بها وفد إقتصادي من القطاع الخاص اللبنانية برئاسة شقير الى قطر قبل نهاية العام الجاري.
في نهاية اللقاء قدم شقير كتاب غرفة بيروت الى السيدة الأحمداني.
 
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