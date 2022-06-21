أخبار لبنان
21 حزيران 2022 - 07:34
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ممثل صندوق النقد الدولي في لبنان يستكمل لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين

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Lebanon News
ممثل صندوق النقد الدولي في لبنان  Frederico Lima يستكمل لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين.


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