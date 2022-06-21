أخبار لبنان 21 حزيران 2022 - 07:34 21/06/2022 07:34:00 ممثل صندوق النقد الدولي في لبنان يستكمل لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين

ممثل صندوق النقد الدولي في لبنان يستكمل لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين

Lebanon, news ,lbci ,أخبار النقد الدولي في لبنان يستكمل لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين,ممثل صندوق,ممثل صندوق النقد الدولي في لبنان يستكمل لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين

استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت إشترك الآن تسجيل الدخول تسجيل الدخول

LBCI News Lebanon

ممثل صندوق النقد الدولي في لبنان Frederico Lima يستكمل لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين.





ماذا في التفاصيل..؟ الإعلان

الإعلان