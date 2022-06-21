السفير المصري بعد لقاء ميقاتي: ملتزمون بدعم لبنان حتى الخروج من أزمته

Lebanon, news ,lbci ,أخبار ياسر علوي, لبنان,مصر,السفير المصري بعد لقاء ميقاتي: ملتزمون بدعم لبنان حتى الخروج من أزمته

LBCI News Lebanon

استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، سفير مصر في لبنان ياسر علوي ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "Egas" مجدي جلال.



وأشار السفير المصري الى أن اللقاء جاء "لمناسبة توقيع الدكتور جلال اليوم العقد لتوريد الغاز الى لبنان."



وأكّد علوي أن "مصر لديها التزام استراتيجي اتخذ على أعلى مستوى، بدعم الدولة اللبنانية." وقال: "في وقت انفجار مرفأ بيروت كنا معا، واليوم نحن الى جانب لبنان لمساعدته على الخروج من هذه الازمة. تذكرون بالطبع المسعى الاساسي الذي قام به الرئيس نجيب ميقاتي عندما التقى سيادة الرئيس مرتين، الاولى في شهر كانون الأول والثانية في شهر شباط، وتم الاتفاق على اطلاق هذا المسار، واليوم انجزنا كل التفاصيل الفنية والتعاقدية والتجارية، والكلمة الاخيرة بالمعنى المجازي، لان السعر الذي تم الاتفاق عليه لتوريد الغاز هو اقل بنسبة ثلاثين في المئة من سعر السوق العالمي، وهذا السعر لدعم لبنان وجزء من الالتزام المصري الدائم بدعم لبنان الى ان نخرج سويا من هذه الازمة الصعبة التي يواجهها هذا البلد الحبيب".