رئيس الكتائب استقبل كولارد: لملاقاة التطورات برؤية واضحة ومنع الانزلاق الى الفوضى

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LBCI News Lebanon

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل سفير بريطانيا الدكتور ايان كولارد في زيارة وداعية، وكانت مناسة للقيام بجولة افق في الاستحقاقات المقبلة.



وحضر الاجتماع النائبان الياس حنكش واديب عبد المسيح، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الدكتور ميشال ابي عبدالله ومنسق العلاقات الخارجية مروان عبدالله، وشرح في خلاله رئيس الكتائب "المساعي التي يقوم بها الحزب لتوحيد الرؤية ورص الصفوف مع الكتل الراغبة في التغيير، لملاقاة التطورات برؤية واضحة لمنع لبنان من الانزلاق الى الفوضى"، بحسب بيان للحزب.