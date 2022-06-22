أخبار لبنان
22 حزيران 2022 - 04:33
22/06/2022 04:33:46
على طريق المطار... صورة بري تستبدل بصورة العلم اللبناني
على طريق المطار... صورة بري تستبدل بصورة العلم اللبناني
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LBCI News Lebanon
إستبدلت صورة رئيس مجلس النواب نبيه بري على طريق المطار بصورة العلم اللبناني، وذلك استكمالًا للحملة السياحية الإعلامية التي أطلقتها وزارة السياحة تحت شعار "أهلا بهالطلة".
طريق المطار قبل:
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طريق المطار بعد:
قبل وبعد: (تصوير: نبيل إسماعيل)
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