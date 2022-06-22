على طريق المطار... صورة بري تستبدل بصورة العلم اللبناني

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إستبدلت صورة رئيس مجلس النواب نبيه بري على طريق المطار بصورة العلم اللبناني، وذلك استكمالًا للحملة السياحية الإعلامية التي أطلقتها وزارة السياحة تحت شعار "أهلا بهالطلة".