أخبار لبنان
22 حزيران 2022 - 04:34
Back

سينودوس الملكيين الكاثوليك يبحث في يومه الثاني في اوضاع الابرشيات وموجة الهجرة المسيحية

سينودوس الملكيين الكاثوليك يبحث في يومه الثاني في اوضاع الابرشيات وموجة الهجرة المسيحية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الابرشيات, يوسف العبسي, الكاثوليك,سينودوس,سينودوس الملكيين الكاثوليك يبحث في يومه الثاني في اوضاع الابرشيات وموجة الهجرة المسيحية
episodes
سينودوس الملكيين الكاثوليك يبحث في يومه الثاني في اوضاع الابرشيات وموجة الهجرة المسيحية
Lebanon News
يواصل سينودوس كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك المنعقد في المقر البطريركي في سانتا ماريا دا كوزمادين في روما برئاسة البطريرك يوسف العبسي اعماله لليوم الثاني على التوالي.

ويستمر البحث في جدول اعماله الذي تركز في يومه الثاني على الشأن الكنسي واوضاع الابرشيات المنتشرة حول العالم.

وتوقف السينودوس عند "الوجود المسيحي في الشرق وموجة الهجرة المتزايدة بحثا عن الامن الاجتماعي، والسبل الايلة الى الحد من هذه الموجة، بالاضافة الى الابقاء على تواصل  ابناء الطائفة مع كنيستهم الام".
الإعلان

وتستمر  اعمال السينودس حتى يوم السبت المقبل وتنتهي باذاعة البيان الختامي.
 
الإعلان
إقرأ أيضاً