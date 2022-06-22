سينودوس الملكيين الكاثوليك يبحث في يومه الثاني في اوضاع الابرشيات وموجة الهجرة المسيحية

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يواصل سينودوس كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك المنعقد في المقر البطريركي في سانتا ماريا دا كوزمادين في روما برئاسة البطريرك يوسف العبسي اعماله لليوم الثاني على التوالي.ويستمر البحث في جدول اعماله الذي تركز في يومه الثاني على الشأن الكنسي واوضاع الابرشيات المنتشرة حول العالم.وتوقف السينودوس عند "الوجود المسيحي في الشرق وموجة الهجرة المتزايدة بحثا عن الامن الاجتماعي، والسبل الايلة الى الحد من هذه الموجة، بالاضافة الى الابقاء على تواصل ابناء الطائفة مع كنيستهم الام".وتستمر اعمال السينودس حتى يوم السبت المقبل وتنتهي باذاعة البيان الختامي.