النائب أحمد الخير يعلن ولادة تكتل "الإعتدال الوطني"

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أعلن النائب أحمد الخير خلال مؤتمر صحفي، ولادة تكتل "الاعتدال الوطني".ويضم التكتل النواب: وليد البعريني، محمد سليمان، سجيع عطية، عبد العزيز الصمد، أحمد رستم، أحمد الخير بالاضافة الى هادي حبيش الذي سيكون أمين سر التكتل.وقال النائب أحمد الخير: "هذا التكتل ليس تكتلا مغلقا بل هو منفتح على جميع الزملاء النواب الذين يلتقون معنا على ثوابتنا السياسية والوطنية، وأي نائب يرغب بالانضمام الى تكتلنا انطلاقا من ثوابتنا فأهلا وسهلا به".وأكد أن التكتل منفتح للحوار مع جميع الكتل السياسية والنواب المستقلين انطلاقا من مصلحة الوطن.