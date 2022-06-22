أخبار لبنان
22 حزيران 2022 - 05:18
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بخاش طالب بإطلاق سراح الطبيب الموقوف في قضية وفاة طفل غرقًا في صور لعدم مسؤوليته

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بخاش طالب بإطلاق سراح الطبيب الموقوف في قضية وفاة طفل غرقًا في صور لعدم مسؤوليته
Lebanon News
تابع نقيب الأطباء البروفسور يوسف بخاش موضوع توقيف الطبيب ه.ن في قضية وفاة طفل غرقًا في طوارئ المستشفى اللبناني الإيطالي في صور.

وأجرى إتصالات عاجلة مع المدعي العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان متمنيًا عليه إطلاق سراح الطبيب كونه ليس مسؤولًا عن إبلاغ المعنيين بحصول وفاة في المستشفى، بل إن المسؤولية تقع على مدير المستشفى الملزم تبليغ الأجهزة الأمنية للقيام باللازم من جهة وتقرير الطبيب الشرعي الذي يؤكد أن الوفاة حصلت غرقًا وليس بسبب أي خطأ طبي".
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وأكد  في بيان أن القاضي رمضان وعد بإطلاق سراح الطبيب فورًا لعدم مسؤوليته".
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