"تجمع موزعي الطحين في الجنوب": لاتخاذ قرار سريع برفع الدعم عن القمح وتحرير الإستيراد لإنهاء معاناة المواطنين المستمرة

بعد وصول ربطة الخبز إلى أسعار قياسية وتباع في السوق السوداء ويذل المواطن ويهان في سبيل الحصول عليها، ومنعًا لتكرار سيناريو البنزين وحصول أحداث أمنية وغيرها وبعد انفلات الطحين المدعوم والمنتهية الصلاحية في السوق السوداء، طالب "تجمع موزعي الطحين في الجنوب" وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام وجميع المسؤولين في هذه الدولة باتخاذ قرار برفع الدعم كاملًا عن القمح وتحرير الإستيراد لإنهاء هذه المعاناة المستمرة، لأن الأمور وصلت إلى خيار سيء وهو رفع الدعم وأسوأ وهو جوع الناس وذل الناس وإنفلات الوضع الأمني والأمن الإجتماعي.