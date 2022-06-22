مخزومي مكرمًا من المحافظ عبود: نرفض أن تكون بيروت مهمشة وسنكون يدًا واحدة لتنميتها وخدمة أهلها

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إستقبل محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود قبل ظهر اليوم رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي في مكتبه في القصر البلدي لمدينة بيروت، وقدم له درعًا تقديرية عربون شكر ووفاء.وشكر عبود لمخزومي جهوده وأعماله الخيرة تجاه بيروت، ولا سيما مشروع إنارة عدد كبير من شوارع المدينة بالطاقة الشمسية.وأشار عبود إلى أنه "سيستكمل المشروع لاحقًا لإنارة حرش بيروت وعدد من الشوارع، داعيًا جميع المتمولين ورجال الأعمال إلى أن يبادروا لتقديم ما أمكنهم من مشاريع وخدمات لأجل بيروت، لأن مدينتهم اليوم بحاجة إليهم وبحاجة إلى كل أبنائها، لافتًا إلى أن بلدية بيروت لديها أموال في مصرف لبنان وهو مقفل، والناس ليس لديها أية إمكانية لدفع الضرائب والرسوم المستحقة."من جهته، رفض مخزومي أن تكون بيروت مظلمة وأن تكون مهمشة.ولفت إلى أن "هناك موضوع النفايات داخل العاصمة في الحمرا وغيرها، والتي تستعمل كمكب للنفايات،" مشيرًا إلى أننا "في مؤسسة مخزومي لدينا مشروع للفرز، ونعمل مع المدارس والمؤسسات التعليمية لفرز النفايات وتدويرها،" آملًا من "كل الجمعيات التي تعمل في هذا المشروع وتحت إدارة وإشراف محافظ بيروت الدعوة إلى اجتماع لأجل توزيع المهام والعمل في هذا الشأن."