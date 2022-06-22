وزير الصحة: الأشهر الثلاثة المقبلة ستشهد تحسنا في تأمين أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية

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LBCI News Lebanon

أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستشهد تحسنا في تأمين أدوية الأمراض السرطانية والأمراض المستعصية، مشدداً على ضرورة زيادة المبلغ المرصود لدعم الدواء لضمان استمرارية تأمينه.