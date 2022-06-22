أخبار لبنان
22 حزيران 2022 - 08:05
22/06/2022 08:05:00
وزير الصحة: الأشهر الثلاثة المقبلة ستشهد تحسنا في تأمين أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية
وزير الصحة: الأشهر الثلاثة المقبلة ستشهد تحسنا في تأمين أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية
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LBCI News Lebanon
أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستشهد تحسنا في تأمين أدوية الأمراض السرطانية والأمراض المستعصية، مشدداً على ضرورة زيادة المبلغ المرصود لدعم الدواء لضمان استمرارية تأمينه.
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