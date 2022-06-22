بعد تسجيل 50 حالة تسمم... مصلحة الصحة في البقاع ختمت 4 ملاحم بالشمع الأحمر لبيعها لحما ملوثا

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أعلن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة أنه "بعد تسجيل خمسين حالة تسمم غذائي في منطقة البقاع، من جراء أكل اللحوم النيئة، قامت مصلحة الصحة في البقاع بفحص اللحوم في 4 ملاحم موزعة في سعدنايل والرياق وملحمتين في راشيا. وبينت نتائج الفحوص ان اللحوم التي تبيعها هذه الملاحم ملوثة. لذا، قامت مصلحة الصحة في البقاع، باقفال الملاحم الاربع بالشمع الاحمر، بعد أخذ الإشارة من المدعي العام".وقال المكتب الإعلامي في بيان: "بلغ عدد الحالات التي استدعت الاستشفاء 37 حالة، عولجت على نفقة وزارة الصحة، باقي منهم 6 حالات فقط تستكمل علاجها في كل من مستشفى زحلة الحكومي وراشيا الحكومي ومستشفى تمنين".